Gros Bal du Vercors Salle polyvalente La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

Gros Bal du Vercors

Salle polyvalente Collège La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Prix libre pour la scène extérieure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Festival de danses et musiques folk du 19 au 23 août 2026

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Salle polyvalente Collège La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Folk dance and music festival from August 19 to 23, 2026

L’événement Gros Bal du Vercors La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme