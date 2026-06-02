Gros Bal du Vercors Salle polyvalente La Chapelle-en-Vercors
Gros Bal du Vercors Salle polyvalente La Chapelle-en-Vercors mercredi 19 août 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Gros Bal du Vercors
Salle polyvalente Collège La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Prix libre pour la scène extérieure
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 11:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Festival de danses et musiques folk du 19 au 23 août 2026
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Salle polyvalente Collège La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Folk dance and music festival from August 19 to 23, 2026
L’événement Gros Bal du Vercors La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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