Cinéma In Waves Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors
mercredi 12 août 2026 · Salle des fêtes · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Cinéma In Waves
Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 20:35:00
Date(s) :
2026-08-12
In Waves, film de Phuong Mai Nguen 1h35
Tout public / Animation, Drame, Romance
.
Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Waves, a film by Phuong Mai Nguen 1 hour 35 minutes
For all audiences / Animation, Drama, Romance
L’événement Cinéma In Waves La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à La Chapelle-en-Vercors (Drôme)
- Apéro Concert La Chapelle-en-Vercors 19 juillet 2026
- Commemoration du 25 juillet La Chapelle-en-Vercors 25 juillet 2026
- Concert Flûtes virtuoses La Chapelle-en-Vercors 26 juillet 2026
- Concert classique Autour des Flûtes Place de l’église La Chapelle-en-Vercors 26 juillet 2026
- Projection Un jour pousse l’autre puis Terre de Feu, voyage en bleu La Chapelle-en-Vercors 28 juillet 2026