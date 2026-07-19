Cinéma In Waves Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors

mercredi 12 août 2026 · Salle des fêtes · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Cinéma In Waves

Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 20:35:00

Date(s) :

2026-08-12

In Waves, film de Phuong Mai Nguen 1h35

Tout public / Animation, Drame, Romance

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Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

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English :

In Waves, a film by Phuong Mai Nguen 1 hour 35 minutes

For all audiences / Animation, Drama, Romance

L’événement Cinéma In Waves La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme