Cinéma La baleine et le musicien Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors
mercredi 12 août 2026 · Salle des fêtes · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Cinéma La baleine et le musicien
Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 22:25:00
Date(s) :
2026-08-12
La baleine et le musicien film de Valentin Paoli 1h23
Tout public Documentaire
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Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
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English :
The Whale and the Musician a film by Valentin Paoli 1h23
For all ages Documentary
L’événement Cinéma La baleine et le musicien La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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