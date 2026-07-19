UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-en-Vercors

Cinéma La baleine et le musicien Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors

mercredi 12 août 2026 · Salle des fêtes · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors
Ville
26420 La Chapelle-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif
7 7

La Chapelle-en-Vercors

Cinéma La baleine et le musicien

Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 22:25:00

Date(s) :
2026-08-12

La baleine et le musicien film de Valentin Paoli 1h23
Tout public Documentaire
  .

Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38  gestion@vertapop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Whale and the Musician a film by Valentin Paoli 1h23
For all ages Documentary

L’événement Cinéma La baleine et le musicien La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à La Chapelle-en-Vercors (Drôme)