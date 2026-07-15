Selveya en concert ! 26420 La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Selveya en concert !

26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

SELVEYA est un groupe indie folk franco-suisse. Son instrumentation singulière mêle guitare, violon, hackbrett, contrebasse, percussions et chants polyphoniques. Leurs chansons invitent à voyager à travers l’espace et le temps.

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26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

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English :

SELVEYA is a Franco-Swiss indie-folk band. Their unique instrumentation combines guitar, violin, hammered dulcimer, double bass, percussion, and polyphonic vocals. Their songs invite listeners to journey through space and time.

L’événement Selveya en concert ! La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme