Selveya en concert ! 26420 La Chapelle-en-Vercors
jeudi 13 août 2026 · 26420 · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Selveya en concert !
26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
SELVEYA est un groupe indie folk franco-suisse. Son instrumentation singulière mêle guitare, violon, hackbrett, contrebasse, percussions et chants polyphoniques. Leurs chansons invitent à voyager à travers l’espace et le temps.
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26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr
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English :
SELVEYA is a Franco-Swiss indie-folk band. Their unique instrumentation combines guitar, violin, hammered dulcimer, double bass, percussion, and polyphonic vocals. Their songs invite listeners to journey through space and time.
L’événement Selveya en concert ! La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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