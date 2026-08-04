Apéro concert La Chapelle-en-Vercors
vendredi 14 août 2026 · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Apéro concert
Place Pietri La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 4 – 4 – 14 EUR
Pour la restauration
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez passer un moment convivial au coeur du village, animé par le groupe Mashup2000 et autour d’un plateau repas made in Vercors.
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Place Pietri La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vercors.rugby@gmail.com
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English :
Come enjoy a fun evening in the heart of the village, with live music by the band Mashup2000 and a meal platter made in Vercors.
L’événement Apéro concert La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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