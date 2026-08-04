Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Apéro concert

Place Pietri La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 4 – 4 – 14 EUR

Pour la restauration

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez passer un moment convivial au coeur du village, animé par le groupe Mashup2000 et autour d’un plateau repas made in Vercors.

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Place Pietri La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vercors.rugby@gmail.com

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English :

Come enjoy a fun evening in the heart of the village, with live music by the band Mashup2000 and a meal platter made in Vercors.

L’événement Apéro concert La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme