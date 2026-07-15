Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

De la plante à la couleur

170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25

Visite du jardin des plantes à couleur et atelier créatif.

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170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41 vercors.chlorofil@gmail.com

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English :

Tour of the botanical garden: Color and Creative Workshop.

L’événement De la plante à la couleur La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme