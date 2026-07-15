De la plante à la couleur La Chapelle-en-Vercors
mardi 4 août 2026 · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
De la plante à la couleur
170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25
Visite du jardin des plantes à couleur et atelier créatif.
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170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41 vercors.chlorofil@gmail.com
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English :
Tour of the botanical garden: Color and Creative Workshop.
L’événement De la plante à la couleur La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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