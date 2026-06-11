Concert Flûtes virtuoses La Chapelle-en-Vercors
Concert Flûtes virtuoses La Chapelle-en-Vercors dimanche 26 juillet 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Concert Flûtes virtuoses
Église La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Un concert classique, un voyage musical autour d’œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…
.
Église La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 25 35 58
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English :
A classical concert, a musical journey through sacred and famous works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…
L’événement Concert Flûtes virtuoses La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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