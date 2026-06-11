La Chapelle-en-Vercors

Concert Flûtes virtuoses

Église La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Un concert classique, un voyage musical autour d’œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…

.

Église La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 25 35 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A classical concert, a musical journey through sacred and famous works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…

L’événement Concert Flûtes virtuoses La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme