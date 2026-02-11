Commemoration du 25 juillet La Chapelle-en-Vercors
Commemoration du 25 juillet La Chapelle-en-Vercors samedi 25 juillet 2026.
Commemoration du 25 juillet
Mairie de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 80ème anniversaire des Fusillés
09h30 Messe du souvenir à l’Église
10h30 Regroupement devant la Mairie, déplacement, cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ainsi qu’à la Cour des Fusillés
.
Mairie de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 20 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
COMMEMORATIVE CEREMONY 80th anniversary of the Fusillés (shootings)
09:30: Mass of Remembrance at the Church
10:30am: Gather in front of the Town Hall, move on, ceremony and wreath-laying at the Monument aux Morts and Cour des Fusillés
L’événement Commemoration du 25 juillet La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2025-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme