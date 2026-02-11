Commemoration du 25 juillet La Chapelle-en-Vercors

Commemoration du 25 juillet

Mairie de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 80ème anniversaire des Fusillés

09h30 Messe du souvenir à l’Église

10h30 Regroupement devant la Mairie, déplacement, cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ainsi qu’à la Cour des Fusillés

Mairie de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 20 12

English :

COMMEMORATIVE CEREMONY 80th anniversary of the Fusillés (shootings)

09:30: Mass of Remembrance at the Church

10:30am: Gather in front of the Town Hall, move on, ceremony and wreath-laying at the Monument aux Morts and Cour des Fusillés

