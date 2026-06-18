Projection Un jour pousse l’autre puis Terre de Feu, voyage en bleu La Chapelle-en-Vercors
Projection Un jour pousse l’autre puis Terre de Feu, voyage en bleu La Chapelle-en-Vercors mardi 28 juillet 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Projection Un jour pousse l’autre puis Terre de Feu, voyage en bleu
salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 22:30:00
Date(s) :
2026-07-28
projection de 2 films sur grand écran Un jour pousse l’autre durée 52 minutes suivi de Terre de Feu, voyage en bleu 2012 durée 18 minutes
En présence du réalisateur
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salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 64 70 28
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English :
projection of 2 films on large screen: Un jour pousse l’autre 52 minutes followed by Terre de Feu, voyage en bleu 2012 18 minutes
In the presence of the director
L’événement Projection Un jour pousse l’autre puis Terre de Feu, voyage en bleu La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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