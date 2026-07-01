Vercors 1944 La Chapelle-en-Vercors
mercredi 29 juillet 2026 · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Vercors 1944
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – – EUR
Prix libre conseillé 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 19:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Une adaptation scénique du récit de Marc Serratrice Avoir 20 ans au Maquis du Vercors
Par la Compagnie Ligne de Crête
À partir de 10 ans / Durée 1h
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Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 coordination@vertapop.fr
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English :
A stage adaptation of Marc Serratrice’s story “Being 20 in the Vercors Maquis”
By the Ligne de Cr%EAte Theater Company
For ages 10 and up / Running time: 1 hour
L’événement Vercors 1944 La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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