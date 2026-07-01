Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Vercors 1944

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – – EUR

Prix libre conseillé 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 19:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Une adaptation scénique du récit de Marc Serratrice Avoir 20 ans au Maquis du Vercors

Par la Compagnie Ligne de Crête

À partir de 10 ans / Durée 1h

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Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 coordination@vertapop.fr

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English :

A stage adaptation of Marc Serratrice’s story “Being 20 in the Vercors Maquis”

By the Ligne de Cr%EAte Theater Company

For ages 10 and up / Running time: 1 hour

L’événement Vercors 1944 La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme