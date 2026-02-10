Concert classique Autour des Flûtes Place de l’église La Chapelle-en-Vercors

Concert classique Autour des Flûtes Place de l’église La Chapelle-en-Vercors dimanche 26 juillet 2026.

Concert classique Autour des Flûtes

Place de l’église Eglise La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Bach, Vivaldi, Mozart
  .

Place de l’église Eglise La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 25 35 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bach, Vivaldi, Mozart

L’événement Concert classique Autour des Flûtes La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme