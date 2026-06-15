Rencontre-Dédicace avec Patricia OLIVE Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors jeudi 30 juillet 2026.

La Chapelle-en-Vercors

Rencontre-Dédicace avec Patricia OLIVE

Le Café des Loisirs 10. avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Patricia Olive qui nous proposera une rencontre interactive à l’occasion de la sortie de son livre Corps libre, cœur sauvage aux Éditions Jouvence. Cette rencontre sera suive d’une séance dédicaces.

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Le Café des Loisirs 10. avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

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English :

Patricia Olive will host an interactive discussion to mark the release of her book *Corps libre, c?ur sauvage* (Jouvence Publishing). The discussion will be followed by a book-signing.

L’événement Rencontre-Dédicace avec Patricia OLIVE La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme