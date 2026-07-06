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AGENDA · La Chapelle-en-Vercors

La laine de mouton, une matière à tout faire ! Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors

mercredi 5 août 2026 · Atelier Chloro'fil · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Atelier Chloro'fil
Adresse
170-172 Avenue des Grands Goulets
Ville
26420 La Chapelle-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif
10 10

La Chapelle-en-Vercors

La laine de mouton, une matière à tout faire !

Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-18

Comptine au jardin et atelier créatif tout doux !
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Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41  vercors.chlorofil@gmail.com

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English :

Nursery Rhymes in the Garden and a Gentle Creative Workshop!

L’événement La laine de mouton, une matière à tout faire ! La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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