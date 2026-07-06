La laine de mouton, une matière à tout faire ! Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

La laine de mouton, une matière à tout faire !

Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-18

Comptine au jardin et atelier créatif tout doux !

.

Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41 vercors.chlorofil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nursery Rhymes in the Garden and a Gentle Creative Workshop!

L’événement La laine de mouton, une matière à tout faire ! La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme