La laine de mouton, une matière à tout faire ! Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors
mercredi 5 août 2026 · Atelier Chloro'fil · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
La laine de mouton, une matière à tout faire !
Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-18
Comptine au jardin et atelier créatif tout doux !
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Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41 vercors.chlorofil@gmail.com
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English :
Nursery Rhymes in the Garden and a Gentle Creative Workshop!
L’événement La laine de mouton, une matière à tout faire ! La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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