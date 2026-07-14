Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Quelqu’un là-haut…

salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Quelqu’un là-haut… Programme de 3 films, 3 portraits au cœur du massif des Écrins, durée 67 minutes

sur grand écran, présentés par le réalisateur

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salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 64 70 28

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English :

Someone up there? Program of 3 films, 3 portraits in the heart of the Écrins massif, running time 67 minutes

on large screen, presented by the director

L’événement Quelqu’un là-haut… La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme