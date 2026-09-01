Du mouton à la chaussette Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors
samedi 12 septembre 2026 · Atelier Chloro'fil · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Du mouton à la chaussette
Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 190 – 190 – EUR
Fournitures comprises
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10
Redécouvrez les usages de la laine de mouton à l’atelier Chloro’fil cardage, feutrage, filage ou tissage selon les envies !
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Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41 vercors.chlorofil@gmail.com
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English :
Rediscover the many uses of sheep’s wool at the Chloro?fil workshop: carding, felting, spinning, or weaving—whatever you’d like!
L’événement Du mouton à la chaussette La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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