Du mouton à la chaussette Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Du mouton à la chaussette

Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 190 – 190 – EUR

Fournitures comprises

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-10

Redécouvrez les usages de la laine de mouton à l’atelier Chloro’fil cardage, feutrage, filage ou tissage selon les envies !

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Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41 vercors.chlorofil@gmail.com

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English :

Rediscover the many uses of sheep’s wool at the Chloro?fil workshop: carding, felting, spinning, or weaving—whatever you’d like!

L’événement Du mouton à la chaussette La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme