LACRIMA Mixt, salle Super Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 20:30 – 23:25

Gratuit : non

C’est un spectacle qui fait sensation. L’histoire ? Une maison de haute couture française a huit mois pour concevoir la robe de mariée d’une princesse anglaise. Mais quelles mains la façonneront ? Et à quel prix ? Caroline Guiela Nguyen signe une pièce magistrale, émouvante et politique, sur le travail, le savoir-faire et le secret. Pour cette commande extraordinaire, dans la plus grande confidentialité, une trentaine de femmes et d’hommes vont travailler des milliers d’heures simultanément à Paris, à Alençon et à Mumbai, en Inde. Couturières, modélistes, dentellières, brodeurs : en tirant les fils de la confection du « rêve » d’une princesse, la pièce tisse l’histoire d’artisans d’exception pris dans les filets de l’économie globale du luxe. Elle révèle aussi cette part des vies intimes que l’intensité du travail et l’ampleur de l’exigence voudraient faire oublier. Sur scène et à l’écran, la fiction révèle ce qu’une robe ne montre pas : les corps cassés, la souffrance et la dignité de celles et ceux qui fabriquent la beauté. Du grand art et beaucoup d’émotion.

Mixt, salle Super Nantes 44000

https://mixt.fr/lacrima-25092026-1830



Afficher la carte du lieu Mixt, salle Super et trouvez le meilleur itinéraire

