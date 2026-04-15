Lado A // Lado B, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Lado A // Lado B, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux mardi 19 mai 2026.
Lado A // Lado B 19 – 30 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T16:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00
Par : MIGRA, SINGA et l’Alliance Française de Bordeaux
Exposition pluridisciplinaire autour des familles franco-latino-américaines vivant à Bordeaux : à travers photographies, vidéos, installations et textes, le projet explore l’intimité de ces familles et les formes contemporaines de la vie entre cultures.
Projet créé par María Duro, produit par MIGRA, porté par SINGA Bordeaux et en partenariat avec l’Alliance Française de Bordeaux.
Le vernissage se tiendra le mercredi 20 mai à 18h00.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition pluridisciplinaire autour des familles franco-latino-américaines vivant à Bordeaux. SALC Exposition
María Duro
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