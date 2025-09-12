Ladyva Jazz Pourpre 2026 Place Gambetta Bergerac

Ladyva Jazz Pourpre 2026 Place Gambetta Bergerac vendredi 29 mai 2026.

Ladyva Jazz Pourpre 2026

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Musique

Tout public

The Boogie Queen

Signée par Universal en 2011, la pianiste et chanteuse Ladyva enchaîne depuis les succès, les récompenses et les apparitions TV. Elle s’est produite dans tous les festivals boogie européens, dont le plus grand d’entre eux qui n’est autre que le festival de Boogie Woogie de La Roquebrou en France, ainsi que dans différentes événements d’envergure en compagnie de stars du show business.

Elle est apparue de nombreuses fois sur des TV européennes, notamment chez elle en Suisse, mais aussi dans sa seconde patrie La République Dominicaine (plus de 50 shows populaires), ainsi que Live au Late Late Show à la TV irlandaise (2015), à l’élection de Miss Bulgarie à la TV bulgare (2016), au fameux TV show anglais Loose Women sur ITV (2018)… .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

English : Ladyva Jazz Pourpre 2026

German : Ladyva Jazz Pourpre 2026

Italiano :

Espanol : Ladyva Jazz Pourpre 2026

L’événement Ladyva Jazz Pourpre 2026 Bergerac a été mis à jour le 2025-09-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides