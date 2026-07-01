Laennec à Nantes : mémoire des collections et postérité, BU santé, Nantes

Informations pratiques

Laennec à Nantes : mémoire des collections et postérité Samedi 19 septembre, 10h00 BU santé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la mort de René Laennec, les Bibliothèques Universitaires de Nantes Université proposent une exposition consacrée à l’histoire de son héritage nantais. À travers stéthoscopes, manuscrits d’auscultation et d’autopsie, ouvrages, portraits et objets personnels, l’exposition met en lumière un ensemble patrimonial exceptionnel. Plus qu’une exposition commémorative, Laennec à Nantes : mémoire des collections et postérité raconte comment collections, archives et objets ont transmis jusqu’à aujourd’hui la mémoire scientifique et médicale de Laennec.

BU santé 9 rue bias Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0253484700 https://bu.univ-nantes.fr/ Accessible PMR

À l’occasion du bicentenaire de la mort de René Laennec, les Bibliothèques Universitaires de Nantes Université proposent une exposition consacrée à l’histoire de son héritage nantais. À travers et et…

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