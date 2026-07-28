Laet’s Be Happy 2026 Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 18:00 –

Gratuit : oui Entrée gratuite sans réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior – Age maximum : 99

Envie de découvrir les activités du CSC Laetitia et de partager un moment convivial en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous à l’occasion de Let’s Be Happy, notre fête de rentrée, vendredi 4 septembre de 18h00 à 21h30. Au programme : Découvrez l’ensemble de nos activités et échangez avec nos équipes et bénévoles.Assistez aux démonstrations de nos différentes sections.Profitez d’animations pour les petits comme pour les grands.Rencontrez votre association de quartier dans une ambiance chaleureuse et festive. Une buvette et un espace de restauration seront également proposés sur place pour prolonger ce moment de partage. Nous vous attendons nombreux pour lancer ensemble cette nouvelle saison !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30 02 40 40 76 30



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