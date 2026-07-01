L’affaire Dreyfus à Rennes, interprété en LSF, Musée de Bretagne, Rennes
jeudi 9 juillet 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
L’affaire Dreyfus à Rennes, interprété en LSF Jeudi 9 juillet, 15h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00
Été 1899. Rennes vit sous une tension extrême tandis que journalistes, militants et curieux affluent pour suivre le procès en révision du capitaine Dreyfus.
Le Musée de Bretagne conserve de nombreuses collections liées à l’affaire Dreyfus. La nouvelle exposition permanente met en lumière les enjeux majeurs de l’Affaire et ses échos contemporains : vérité, justice, antisémitisme, ainsi que le rôle de la presse dans la construction de l’opinion. Elle accorde une place centrale à Alfred Dreyfus, l’homme derrière l’Affaire, et explore le procès de Rennes, permettant de plonger dans l’ambiance et le contexte de l’époque.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Visite interprétée en LSF. accessibilite expoDreyfus
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