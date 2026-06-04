Spectacle de danse : « En chute libre » Jeu de Paume Rennes
Spectacle de danse : « En chute libre » Jeu de Paume Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Spectacle de danse : « En chute libre » Jeu de Paume Rennes Jeudi 9 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Entre puissance et fragilité, le trio invente une danse hors des normes, vivante et lumineuse
Entre puissance et fragilité, le trio invente une danse hors des normes, vivante et lumineuse, où chaque mouvement devient une découverte partagée, un lien tissé dans l’instant.
**Avec la compagnie Dana.**
**Jeudi 9 juillet de 17 h à 17 h 45, Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**
**Gratuit.**
**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T17:45:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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