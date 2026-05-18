Atelier et lectures avec l’illustrateur rennais Julien Billaudeau Plaine de baud Rennes Jeudi 9 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Atelier et lectures

L’illustrateur Julien Billaudeau invite les enfants à plonger dans son univers. Au programme : une lecture de ses albums, suivie d’un atelier créatif inspiré de son travail où les enfants joueront avec du papier découpé pour dissimuler des lettres dans un décor imaginaire. La rencontre se prolongera par une séance de dédicaces.

Bibliothécaires et libraires viendront enrichir ce moment en proposant des lectures de leurs choix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T18:30:00.000+02:00

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Plaine de baud Rue Georges Charpak, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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