Programme le Robot Lego !, Bibliothèque Villejean, Rennes
Programme le Robot Lego !, Bibliothèque Villejean, Rennes mercredi 20 mai 2026.
Programme le Robot Lego ! Mercredi 20 mai, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Découverte de la robotique et du codage avec Lego Spike !
Enfants à partir de 8 ans.
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Fabrication, programmation et robotique robotique informatique
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