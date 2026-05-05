Programme le Robot Lego !, Bibliothèque Villejean, Rennes

Programme le Robot Lego ! Mercredi 20 mai, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Découverte de la robotique et du codage avec Lego Spike !

Enfants à partir de 8 ans.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

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