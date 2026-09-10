L’affaire Dreyfus au cinéma, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

L’affaire Dreyfus au cinéma Samedi 19 septembre, 16h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Dès l’automne 1899, juste après le procès de Rennes, Georges Mélies tourne un film ouvertement dreyfusard qui reconstitue l’affaire Dreyfus. Après lui, d’autres cinéastes ont manifesté un intérêt pour l’Affaire tout au long du siècle.

​Erwan Cadoret, enseignant-chercheur en cinéma, explore la façon dont elle a été traitée au cinéma.

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Animée par Arnaud Wassmer. Dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, en partenariat avec l’association Clair Obscur.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Des débuts du cinéma à aujourd’hui, comment les réalisateurs se sont-ils emparés de l’Affaire et de la figure d’Alfred Dreyfus ? jemp defauditif_amp

William Dieterle, 1937