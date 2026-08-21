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L’affaire Dreyfus et le procès du siècle, Auditorium des Champs Libres, Rennes

dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

L’affaire Dreyfus et le procès du siècle, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
gratuit

L’affaire Dreyfus et le procès du siècle Dimanche 20 septembre, 16h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle se termine officiellement en 1906 par  la réhabilitation d’Alfred Dreyfus. Mais que sait-on exactement de l’Affaire ? Pourquoi le procès du siècle s’est-il tenu à Rennes ?

André Hélard et Philippe Oriol, historiens, racontent ce long combat de 12 années durant lesquelles Alfred Dreyfus n’a cessé de démontrer son innocence, face à cette terrible machination politico-judiciaire dont il a été victime.  

​Rencontre animée par Arnaud Wassmer, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine. 
​Suivie d’une séance de dédicace.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
L’affaire Dreyfus débute en 1894, par l’arrestation du Capitaine Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison puis condamné.

Valerian Gribayedoff, coll. Musée de Bretagne

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