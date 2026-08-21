L’affaire Dreyfus et le procès du siècle, Auditorium des Champs Libres, Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
L’affaire Dreyfus et le procès du siècle Dimanche 20 septembre, 16h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Elle se termine officiellement en 1906 par la réhabilitation d’Alfred Dreyfus. Mais que sait-on exactement de l’Affaire ? Pourquoi le procès du siècle s’est-il tenu à Rennes ?
André Hélard et Philippe Oriol, historiens, racontent ce long combat de 12 années durant lesquelles Alfred Dreyfus n’a cessé de démontrer son innocence, face à cette terrible machination politico-judiciaire dont il a été victime.
Rencontre animée par Arnaud Wassmer, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.
Suivie d’une séance de dédicace.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
L’affaire Dreyfus débute en 1894, par l’arrestation du Capitaine Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison puis condamné.
Valerian Gribayedoff, coll. Musée de Bretagne
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