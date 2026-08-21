L’affaire Dreyfus et le procès du siècle, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

L’affaire Dreyfus et le procès du siècle Dimanche 20 septembre, 16h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle se termine officiellement en 1906 par la réhabilitation d’Alfred Dreyfus. Mais que sait-on exactement de l’Affaire ? Pourquoi le procès du siècle s’est-il tenu à Rennes ?

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​André Hélard et Philippe Oriol, historiens, racontent ce long combat de 12 années durant lesquelles Alfred Dreyfus n’a cessé de démontrer son innocence, face à cette terrible machination politico-judiciaire dont il a été victime.

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​Rencontre animée par Arnaud Wassmer, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

​Suivie d’une séance de dédicace.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

L’affaire Dreyfus débute en 1894, par l’arrestation du Capitaine Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison puis condamné.

Valerian Gribayedoff, coll. Musée de Bretagne