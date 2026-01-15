L’Affaire est dans le sac Mutzig
samedi 23 janvier 2027 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
L’Affaire est dans le sac
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-23 20:30:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Dan appelle son ex-copine Cindy pour lui avouer qu’il a fait une grosse bêtise.
Intriguée, elle décide de le rejoindre dans le parc en bas de chez lui. À son arrivée il lui demande de l’aider à faire disparaître un cadavre. Elle est la seule personne en qui Dan a vraiment confiance.
Mais la question est peut-il vraiment avoir confiance en Cindy ?
Et vous, qui auriez vous appelé ? .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement L’Affaire est dans le sac Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Le Dôme de Mutzig
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