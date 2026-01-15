Informations pratiques

Mutzig

L’Affaire est dans le sac

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Dan appelle son ex-copine Cindy pour lui avouer qu’il a fait une grosse bêtise.

Intriguée, elle décide de le rejoindre dans le parc en bas de chez lui. À son arrivée il lui demande de l’aider à faire disparaître un cadavre. Elle est la seule personne en qui Dan a vraiment confiance.

Mais la question est peut-il vraiment avoir confiance en Cindy ?

Et vous, qui auriez vous appelé ? .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement L’Affaire est dans le sac Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Le Dôme de Mutzig