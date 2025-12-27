L’Affaire Nicolas Fouquet Château de Grignan Grignan
L’Affaire Nicolas Fouquet Château de Grignan Grignan samedi 17 octobre 2026.
L’Affaire Nicolas Fouquet
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
A l’occasion des vacances de la Toussaint, passez la porte du château où règne un air de manigances politiques…
.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Nicolas Fouquet Affair
During the All Saints’ Day holidays, step through the gates of the castle where an air of political intrigue reigns…
L’événement L’Affaire Nicolas Fouquet Grignan a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes