L’Affaire Nicolas Fouquet Château de Grignan Grignan

L’Affaire Nicolas Fouquet

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

A l’occasion des vacances de la Toussaint, passez la porte du château où règne un air de manigances politiques…

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr

English : The Nicolas Fouquet Affair

During the All Saints’ Day holidays, step through the gates of the castle where an air of political intrigue reigns…

