L’âge bête Antarès Le Mans

L’âge bête

Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : 53 – 53 – 77 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Retrouvez Michèle Laroque et Kad Mérad à Antarès Le Mans !

Textes et mise en scène Olivier Baroux

Benoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête .

Placement assis numéroté

RDV le jeudi 18 février 2027, à 20h à Antarès. .

English :

Michèle Laroque and Kad Mérad at Antarès Le Mans!

German :

Treffen Sie Michèle Laroque und Kad Mérad in Antarès Le Mans!

Italiano :

Michèle Laroque e Kad Mérad all’Antarès Le Mans!

Espanol :

¡Michèle Laroque y Kad Mérad en el Antarès Le Mans!

