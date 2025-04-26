L’ÂGE BÊTE ZENITH DE PAU Pau

L’ÂGE BÊTE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 74 – 74 – 74 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-12-09

fin : 2026-12-09

MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERAD

L’ÂGE BÊTE

Textes et mise en scène Olivier Baroux

Benoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête . .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

