Laisse-moi – Collectif Primavez, Parc Urbain du Grand Large, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · Parc Urbain du Grand Large · Dunkerque
Informations pratiques
Laisse-moi – Collectif Primavez Samedi 19 septembre, 15h30 Parc Urbain du Grand Large Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:10:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:10:00+02:00
Un duo acrobatique qui raconte une histoire d’amour et de séparation sur mât chinois.
Un mât chinois, deux mâts chinois et une partie du public sans qui l’histoire de ce spectacle ne pourrait tenir debout.
L’histoire d’une rencontre et d’une séparation. L’histoire d’un homme et d’une femme.
L’histoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.
L’histoire d’un amour.
L’histoire de la difficulté à être près de l’autre.
L’histoire de la reconnaissance de l’autre et de sa différence.
L’histoire de la douceur.
L’histoire de la douleur.
Parc Urbain du Grand Large 550 rue André Malraux 59140 DUNKERQUE Dunkerque 59386 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.agitateurspublic.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/agitateurspublic/?locale=fr_FR »}]
Cirque – mât chinois – Tout Public – Un spectacle où les corps racontent à la place des mots. Nord
DR
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