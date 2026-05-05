Laissez-vous guider par les élèves au Musée !, Musée de la Résistance en Morvan, Saint-Brisson
Laissez-vous guider par les élèves au Musée !, Musée de la Résistance en Morvan, Saint-Brisson samedi 23 mai 2026.
Laissez-vous guider par les élèves au Musée ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Résistance en Morvan Nièvre
Départ de visite à 18h et 18h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Les élèves des écoles de Montsauche, Moux et Ouroux en Morvan seront les guides d’un soir au musée de la Résistance. Ils et elles livreront leurs regards et explications sur les collections du musée, à partir du travail mené tout au long de l’année sur la période.
Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc, Les petites Fourches 530 route de Saulieu, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386787299 https://www.museeresistancemorvan.fr/fr Inauguré le 26 juin 1983 par François Mitterrand, le musée de la Résistance en Morvan est l’œuvre d’historiens de l’Université de Bourgogne et d’anciens résistants.
Il a été entièrement rénové et modernisé en 2023, année du 40ème anniversaire du musée, et propose une nouvelle scénographie.
Le musée de la Résistance en Morvan est géré par l’association Morvan terre de Résistances-ARORM et est hébergé par le Parc naturel régional du Morvan.
Situé au sein de la Maison du Parc naturel régional du Morvan, le musée permet de comprendre le rôle et l’importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment l’action des maquis.
Le Musée évoque dans une première salle, l’occupation allemande du territoire et ses conséquences.
Une seconde salle est entièrement consacrée à la Résistance et plus particulièrement aux maquis qui se sont fortement développés dans cette région rurale de petite montagne.
Installé à mi-parcours du musée, un espace de projection plonge le visiteur dans la vie quotidienne des maquis : actions, campements, rôle du chef, la faim, la peur, le courage…
Enfin, la dernière salle du musée est consacrée à la Libération du Morvan et au souvenir de la Résistance.
De nombreux documents, archives, photographies et matériels de guerre illustrent la visite.
Une table-tactile invite les visiteurs à découvrir les lieux de mémoire « Chemins de mémoire » situés dans le Morvan. Un mode ludique propose différents petits jeux et missions à accomplir.
Nuit européenne des musées
©Musée de la Résistance en Morvan
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