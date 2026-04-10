Saint-Brisson

Stage macrophotographie

Gratuit

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Samedi 9 Mai Stage macrophotographie

Découvrez l’univers de la macrophotographie, avec Yvon Letrange et la SHNA

→ 9h30 accueil à la Maison du tourisme

→ 10h00 début de la théorie en salle

→ Pause déjeuner, repas tiré du sac

→ Après-midi pratique sur le terrain

Maison du tourisme Saint-Brisson

️ De 9h30 à 16h30

️ Gratuit

Difficulté estimée Pas de difficultés particulières

Prévoir

• un appareil photo

• un objectif macro si possible

• voir un teleobjectif

• un trépied

Prévoir un panier-repas et de l’eau

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/zTCrppiK5BP68L6EWEAZWgnw

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions jeudi 7 mai midi .

Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

L’événement Stage macrophotographie Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Tourisme PNRM