Stage macrophotographie Saint-Brisson samedi 9 mai 2026.
Gratuit
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Samedi 9 Mai Stage macrophotographie
Découvrez l’univers de la macrophotographie, avec Yvon Letrange et la SHNA
→ 9h30 accueil à la Maison du tourisme
→ 10h00 début de la théorie en salle
→ Pause déjeuner, repas tiré du sac
→ Après-midi pratique sur le terrain
Maison du tourisme Saint-Brisson
️ De 9h30 à 16h30
️ Gratuit
Difficulté estimée Pas de difficultés particulières
Prévoir
• un appareil photo
• un objectif macro si possible
• voir un teleobjectif
• un trépied
Prévoir un panier-repas et de l’eau
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/zTCrppiK5BP68L6EWEAZWgnw
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions jeudi 7 mai midi .
Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
L’événement Stage macrophotographie Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Tourisme PNRM
