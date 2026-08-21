Laissez-vous inspirer par l’art au cœur du patrimoine !, Village de Clermont-Dessous, Clermont-Dessous

Informations pratiques

Laissez-vous inspirer par l’art au cœur du patrimoine ! Samedi 19 septembre, 10h00 Village de Clermont-Dessous Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En ce samedi, le village médiéval de Clermont-Dessous se transforme en véritable atelier à ciel ouvert. Pour cette nouvelle édition, Christian Couteau et ses amis artistes, peintres, dessinateurs et « village-croqueurs », investiront les ruelles, le parvis et les abords du château.

Pinceaux, crayons et carnets en main, ils saisiront sur le vif la lumière, les bâtisses anciennes et les panoramas offerts depuis l’éperon rocheux qui surplombe la vallée de la Garonne.

Déambulez librement dans le bourg, observez les artistes en pleine création et échangez avec eux au fil de votre promenade.

Amateurs d’art, curieux ou passionnés de patrimoine, venez redécouvrir le village à travers le regard de ces créateurs.

Village de Clermont-Dessous Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Clermont-Dessous est un village médiéval pittoresque, somptueusement réhabilité et offrant une vue remarquable sur la vallée de la Garonne qu’il surplombe. À ne pas manquer : sa belle et massive église romane, les ruines du château.

En ce samedi, le village médiéval de Clermont-Dessous se transforme en un véritable atelier à ciel ouvert. Pour cette nouvelle édition, Christian Couteau et ses amis artistes — peintres, dessinateurs…

©Christian Couteau