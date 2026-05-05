Laissons entrer la lumière, Manufacture des Tabacs, Nantes

Laissons entrer la lumière 18 – 23 juin Manufacture des Tabacs Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

A travers une série de regards sensibles, cette exposition explore la lumière comme matière première de l’image. Elle traverse les espaces, redéfinit les contours, crée des tensions entre ombre et clarté.

C’est le résultat du travail réalisé par les membres du PCN (Photo Club Nantais) fort d’une centaine d’adhérents, qui ont fêté ses 100 ans en 2024.

Le P.C.N., ce sont des ressources humaines :

une centaine de photographes, qui se réunissent une fois par semaine, et qui ont fêté le centenaire du club en 2024.

Des pratiques et formations variées dont : photographies argentiques et numériques, qui vont de la street photographie, à la prise de vue en studio, en passant par les sorties à thèmes, les impressions et les techniques d’encadrements, jusqu’aux expositions des travaux des membres.

Le P.C.N. ce sont des moyens matériels :

Des locaux au sein du pôle associatif Désiré Colombe,

Un studio de prise de vue équipé,

Un laboratoire argentique complet,

Une imprimante professionelle pour l’impression des travaux des adhérents.

Une bibliothèque spécialisée de prèts fournie.

https://www.photoclubnantais.fr/contact/

Manufacture des Tabacs 10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « photoclub.nantais@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.photoclubnantais.fr/contact/ »}]

Exposition collective de photographes, une invitation à voir autrement. exposition photographie

Léa belenfant