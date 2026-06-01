Laiz’Arts fête des 1 an ! Le Mazeau
Laiz’Arts fête des 1 an ! Le Mazeau dimanche 28 juin 2026.
Le Mazeau
Laiz’Arts fête des 1 an !
68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Soirée anniversaire de ce site exceptionnel
1 an !
Dimanche 28 juin, cela fera 1 an que cette formidable aventure a commencé, à la rencontre d’artisans et d’artistes tous aussi talentueux et passionnés les uns que les autres
17h: Vernissage
18h30 Apéro-Concert avec le groupe Onirie .
68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89
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English :
Anniversary party for this exceptional site
L’événement Laiz’Arts fête des 1 an ! Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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