Laiz’Arts fête des 1 an ! Le Mazeau dimanche 28 juin 2026.

Le Mazeau

Laiz’Arts fête des 1 an !

68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Soirée anniversaire de ce site exceptionnel

1 an !

Dimanche 28 juin, cela fera 1 an que cette formidable aventure a commencé, à la rencontre d’artisans et d’artistes tous aussi talentueux et passionnés les uns que les autres

17h: Vernissage

18h30 Apéro-Concert avec le groupe Onirie .

68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anniversary party for this exceptional site

L’événement Laiz’Arts fête des 1 an ! Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin