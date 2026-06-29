L’Albatros en concert Scène de la Jetée Andernos-les-Bains dimanche 26 juillet 2026.

Andernos-les-Bains

L’Albatros en concert

Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’Albatros est un projet qui mêle musique et poésie pour raconter le voyage sous toutes ses formes intérieur, migratoire et imaginaire.

À travers des mélodies aériennes, des rythmes libres et des textes sensibles, le groupe invite l’auditeur à traverser des paysages sonores entre ciel, mer et souvenirs.

-Emilien Pietrelli, guitare

-Mathis Bastos, piano

-Malko Boisset, basse

-Ephrem Mairesse, batterie .

Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : L’Albatros en concert

L’événement L’Albatros en concert Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Andernos-les-Bains