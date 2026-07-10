L’alimentation des 1000 premiers jours (de la grossesse aux 2 ans de l’enfant) Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Inscription recommandée Inscription recommandée : docs.google.com/forms Tout public

Accueil à 19h45 Programme de la soirée, de 20h à 22h :- Présentation de la période des 1000 premiers jours,- Quizz interactif sur l’alimentation de l’enfant (de la naissance aux 2 ans),- Echanges avec les professionnels. Ouvert à tous :Vous êtes futurs parents, jeunes parents, ou simplement en quête d’informations sur cette période essentielle ?Vous êtes au bon endroit ! Venez échanger et trouver des réponses à vos questions sur l’alimentation de l’enfant, de la naissance jusqu’à 2 ans, lors d’une soirée animée par des professionnels de santé.

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lq4Vvy2BhXOITmW0WVKukM87LRhIZ6zuZ-_l8P9ij9uU-A/viewform



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