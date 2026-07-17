L’alimentation des 1000 premiers jours (de la grossesse aux 2 ans de l’enfant), Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain

Informations pratiques

L’alimentation des 1000 premiers jours (de la grossesse aux 2 ans de l’enfant) Jeudi 17 septembre, 20h00 Le Carré des Services Publics Loire-Atlantique

Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Accueil à 19h45

Programme de la soirée, de 20h à 22h :

– Présentation de la période des 1000 premiers jours,

– Quizz interactif sur l’alimentation de l’enfant (de la naissance aux 2 ans),

– Echanges avec les professionnels.

Ouvert à tous :

Vous êtes futurs parents, jeunes parents, ou simplement en quête d’informations sur cette période essentielle ?

Vous êtes au bon endroit ! Venez échanger et trouver des réponses à vos questions sur l’alimentation de l’enfant, de la naissance jusqu’à 2 ans, lors d’une soirée animée par des professionnels de santé.

Le Carré des Services Publics 15 Rue d’Arras, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lq4Vvy2BhXOITmW0WVKukM87LRhIZ6zuZ-_l8P9ij9uU-A/viewform »}]

Soirée proposée par la CPTS Nantes Grand Ouest (communauté professionnelle territoriale de santé)