Lambesc à la croisée des regards, Espace Saint Jacques Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Lambesc à la croisée des regards 18 – 20 septembre Espace Saint Jacques Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Quatre photographes lambescains, Hugues CASTAN, Bénédicte HANOT, Jean-Yves LIENS et Philippe MARC réunis par la passion des images, vous proposent un parcours visuel qui invite à percer les mystères de l’âme de Lambesc. À la croisée de regards inattendus ou poétiques sur une terre, des pierres et des hommes, quatre approches immortalisent les multiples facettes de notre beau village. Le patrimoine lambescain en images, une façon symbolique de célébrer les 200 ans de la photographie !

Espace Saint Jacques Lambesc 3 avenue de verdun 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Quatre photographes lambescains, Hugues CASTAN, Bénédicte HANOT, Jean-Yves LIENS et Philippe MARC réunis par la passion des images, vous proposent un parcours visuel qui invite à percer les mystères…

©Ville de Lambesc