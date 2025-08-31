Lame STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 16:00 – 16:50

Gratuit : non Jeune Public

Une pomme, deux déesses et trois milliards de téléphones, tel est le point de départ de cette nouvelle création. LAME est un spectacle de théâtre numérique qui combine vidéos, objets et chant pour parler de technologies et d’écologie dans une pièce empreinte de mythologie et de réseaux sociaux. Stereolux avait déjà accueilli la compagnie 13R3P avec le spectacle Il est une fois l’Internet et a accompagné cette nouvelle création.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/lame-24052026-1400