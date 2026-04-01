L’Amie Saint-André-les-Vergers
L’Amie Saint-André-les-Vergers mardi 28 avril 2026.
Saint-André-les-Vergers
L’Amie
Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Adapté de l’imagier du duo d’auteurs-illustrateurs Icinori, L’AMIE est un spectacle visuel et musical qui célèbre la force de l’imagination et transforme la nuit en une aventure fantastique.
Alors qu’il vient de s’endormir, un enfant est enlevé par une chauve-souris géante. Sous ses ailes, il survole la ville illuminée et les paysages nocturnes défilent. Lorsqu’ils atterrissent dans une grotte, leurs regards se croisent enfin et toute crainte s’évanouit la chauve-souris est son amie. C’est alors le début d’un voyage exaltant et onirique.
Dans l’univers immersif et marionnettique imaginé par Yseult Welschinger et Éric Domenicone, en douceur et en musique, les petits spectateurs vivent un périple empreint de surprises et d’amitié.
On en dit Un conte initiatique et poétique, narré avec délicatesse et en douceur .
Distribution
Jeu et manipulation Jeanne Marquis, Robin Spitz
Illustration et texte Icinori Mayumi Otero, Raphaël Urwiller
Adaptation Éric Domenicone, Yseult Welschinger
Mise en scène Éric Domenicone, Yseult Welschinger
Musique Samuel Klein
Marionnettes et costumes Yseult Welschinger
Dispositif scénique Antonin Bouvret
Pop-up Eric Domenicone
Animation vidéo Marine Drouard
Mapping et régie générale Maxime Scherrer
Régie Robin Spitz
Assistant mise en scène Justin Domenicone
Médiation Alice Blot
Attachée de production Babette Gatt .
Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr
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English :
L’événement L’Amie Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne