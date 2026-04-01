Saint-André-les-Vergers

L’Amie

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Adapté de l’imagier du duo d’auteurs-illustrateurs Icinori, L’AMIE est un spectacle visuel et musical qui célèbre la force de l’imagination et transforme la nuit en une aventure fantastique.



Alors qu’il vient de s’endormir, un enfant est enlevé par une chauve-souris géante. Sous ses ailes, il survole la ville illuminée et les paysages nocturnes défilent. Lorsqu’ils atterrissent dans une grotte, leurs regards se croisent enfin et toute crainte s’évanouit la chauve-souris est son amie. C’est alors le début d’un voyage exaltant et onirique.



Dans l’univers immersif et marionnettique imaginé par Yseult Welschinger et Éric Domenicone, en douceur et en musique, les petits spectateurs vivent un périple empreint de surprises et d’amitié.



On en dit Un conte initiatique et poétique, narré avec délicatesse et en douceur .



Distribution

Jeu et manipulation Jeanne Marquis, Robin Spitz

Illustration et texte Icinori Mayumi Otero, Raphaël Urwiller

Adaptation Éric Domenicone, Yseult Welschinger

Mise en scène Éric Domenicone, Yseult Welschinger

Musique Samuel Klein

Marionnettes et costumes Yseult Welschinger

Dispositif scénique Antonin Bouvret

Pop-up Eric Domenicone

Animation vidéo Marine Drouard

Mapping et régie générale Maxime Scherrer

Régie Robin Spitz

Assistant mise en scène Justin Domenicone

Médiation Alice Blot

Attachée de production Babette Gatt .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

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English :

L’événement L’Amie Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne