Lamine Cissokho Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Lamine Cissokho

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Lamine Cissokho est un joueur de kora sénégalais, originaire de Casamance, issu d’une famille de griots mandingues.

Installé depuis plusieurs années sur la scène internationale, il fait partie des musiciens qui ont contribué à faire connaître la kora au-delà de son cadre traditionnel.

Son jeu garde un lien fort avec l’héritage griotique, tout en allant chercher ailleurs jazz, blues, musiques nordiques, rencontres improvisées. Lamine Cissokho est aussi un compositeur à part entière, avec un répertoire personnel construit au fil de nombreux concerts et collaborations. En solo, il propose un concert sobre et proche du public, où la kora occupe toute la place mélodies, rythmes, voix, histoires. Un moment pour découvrir un musicien d’aujourd’hui, enraciné dans une tradition ancienne mais jamais figé dans celle-ci. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lamine Cissokho

L’événement Lamine Cissokho Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne