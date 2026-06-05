Lamine Cissokho Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Lamine Cissokho Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 19 septembre 2026.
Bayonne
Lamine Cissokho
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 21:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Lamine Cissokho est un joueur de kora sénégalais, originaire de Casamance, issu d’une famille de griots mandingues.
Installé depuis plusieurs années sur la scène internationale, il fait partie des musiciens qui ont contribué à faire connaître la kora au-delà de son cadre traditionnel.
Son jeu garde un lien fort avec l’héritage griotique, tout en allant chercher ailleurs jazz, blues, musiques nordiques, rencontres improvisées. Lamine Cissokho est aussi un compositeur à part entière, avec un répertoire personnel construit au fil de nombreux concerts et collaborations. En solo, il propose un concert sobre et proche du public, où la kora occupe toute la place mélodies, rythmes, voix, histoires. Un moment pour découvrir un musicien d’aujourd’hui, enraciné dans une tradition ancienne mais jamais figé dans celle-ci. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Lamine Cissokho
L’événement Lamine Cissokho Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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