L’amour l’emporte | Concert de Jazz, Théâtre Graslin, Nantes
dimanche 30 mai 2027 · Théâtre Graslin · Nantes
Informations pratiques
L’amour l’emporte | Concert de Jazz Dimanche 30 mai 2027, 11h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique
Gratuit, billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-30T11:00:00+02:00 – 2027-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2027-05-30T11:00:00+02:00 – 2027-05-30T12:00:00+02:00
What’s New Orchestra réunit les étudiant·es de jazz du Conservatoire de Nantes. Son répertoire, en constante évolution, met à l’honneur les compositions originales des étudiant·es, accompagnés cette année par la chanteuse et compositrice Ellinoa.
Durée : 1 heure
Réservation indispensable
En partenariat avec Angers Nantes Opéra
Dans le cadre du temps fort #scènecréative
Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
What’s New Orchestra réunit les étudiant·es de jazz du Conservatoire de Nantes. Son répertoire met à l’honneur les compositions originales des étudiant·es.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Unicycle show Plaine de jeux La Halvêque Nantes 17 juillet 2026
- STAGE Ateliers artistiques jeune public (8-16 ans) Caserne Mellinet/La Générale Nantes 17 juillet 2026
- Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes 17 juillet 2026
- Cachettes et Ratacoins Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 17 juillet 2026
- Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 17 juillet 2026