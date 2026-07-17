L’amour l’emporte | Concert de Jazz, Théâtre Graslin, Nantes

Informations pratiques

L’amour l’emporte | Concert de Jazz Dimanche 30 mai 2027, 11h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Gratuit, billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-30T11:00:00+02:00 – 2027-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2027-05-30T11:00:00+02:00 – 2027-05-30T12:00:00+02:00

What’s New Orchestra réunit les étudiant·es de jazz du Conservatoire de Nantes. Son répertoire, en constante évolution, met à l’honneur les compositions originales des étudiant·es, accompagnés cette année par la chanteuse et compositrice Ellinoa.

Durée : 1 heure

Réservation indispensable

En partenariat avec Angers Nantes Opéra

Dans le cadre du temps fort #scènecréative

Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

What’s New Orchestra réunit les étudiant·es de jazz du Conservatoire de Nantes. Son répertoire met à l’honneur les compositions originales des étudiant·es.