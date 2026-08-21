UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Passy

Lancement de « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde », Salle des Cités Jardins, Passy

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des Cités Jardins · Passy

Lancement de « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde », Salle des Cités Jardins, Passy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Salle des Cités Jardins
Adresse
166 avenue du mont-Blanc 74190 Passy
Ville
74190 Passy
Département
Haute-Savoie

Lancement de « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde » Vendredi 18 septembre, 19h30 Salle des Cités Jardins Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Venez célébrer « CHEDDE, 130 ans de l’usine, 30 ans de Mémoire de CHEDDE » !

Exposition sur l’Usine de CHEDDE, projection du film de Godefroy de Maupeou « Autours de Remembrance : témoignages sur l’Usine de Chedde« , présentation de la revue anniversaire de Mémoire de CHEDDE, un rendez-vous culturel à ne pas manquer mettant à l’honneur l’histoire du site industriel cheddois

Salle des Cités Jardins 166 avenue du mont-Blanc 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Salle des fêtes
Venez célébrer « CHEDDE, 130 ans de l’usine, 30 ans de Mémoire de CHEDDE » !

© Mairie de Passy

À voir aussi à Passy (Haute-Savoie)