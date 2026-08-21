Lancement de « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde », Salle des Cités Jardins, Passy
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des Cités Jardins · Passy
Informations pratiques
Lancement de « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde » Vendredi 18 septembre, 19h30 Salle des Cités Jardins Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Venez célébrer « CHEDDE, 130 ans de l’usine, 30 ans de Mémoire de CHEDDE » !
Exposition sur l’Usine de CHEDDE, projection du film de Godefroy de Maupeou « Autours de Remembrance : témoignages sur l’Usine de Chedde« , présentation de la revue anniversaire de Mémoire de CHEDDE, un rendez-vous culturel à ne pas manquer mettant à l’honneur l’histoire du site industriel cheddois
Salle des Cités Jardins 166 avenue du mont-Blanc 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Salle des fêtes
Venez célébrer « CHEDDE, 130 ans de l’usine, 30 ans de Mémoire de CHEDDE » !
© Mairie de Passy
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