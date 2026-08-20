Conférence « Chedde, un siècle d’industrie au pays du mont-Blanc », Salle des Cités Jardins, Passy
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Cités Jardins · Passy
Informations pratiques
Conférence « Chedde, un siècle d’industrie au pays du mont-Blanc » Samedi 19 septembre, 10h00 Salle des Cités Jardins Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
En 1896, deux ingénieurs grenoblois, Paul Corbin et Georges-Henry Bergès choisissent le site de Chedde du fait de sa chute d’eau pour implanter une usine de fabrication de chlorate de potassium. L’histoire de cette usine et son rôle dans le développement du hameau de Chedde vous sera présentée par Ludovic Cailluet auteur du livre « Chedde, un siècle d’industrie au pays du mont-blanc ».
Salle des Cités Jardins 166 avenue du mont-Blanc 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Salle des fêtes
En 1896, deux ingénieurs grenoblois, Paul Corbin et Georges-Henry Bergès choisissent le site de Chedde du fait de sa chute d’eau pour implanter une usine de fabrication de chlorate de potassium. de «…
© Mairie de Passy
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