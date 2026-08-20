Visite guidée de l’usine SGL Carbon de Chedde, Salle des Cités Jardins, Passy

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine SGL Carbon de Chedde Samedi 19 septembre, 14h00 Salle des Cités Jardins Haute-Savoie

Nombre de places limitées. Dès 6 ans. Prévoir des chaussures fermées pour la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Destinée à l’origine à la production de chlorates, l’usine de Chedde s’est sans cesse renouvelée depuis 1896 en fabriquant différentes productions (aluminium, perchlorates…) dont le graphite qui depuis 1996, reste l’unique matériau fabriqué au sein de l’entreprise. Plongez dans les coulisses de ce site industriel, l’occasion de découvrir les processus de fabrication du graphite et d’échanger avec le personnel de SGL Carbon.

Animation musicale par le groupe Les Deux passages – Buvette

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Passy avant le vendredi 18/09/2026 à 17h au 04.50.58.80.52 ou info@passy-mont-blanc.com.

Départ de groupe de 20 personnes toutes les 10 minutes.

Salle des Cités Jardins 166 avenue du mont-Blanc 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:info@passy-mont-blanc.com »}] Salle des fêtes

Destinée à l’origine à la production de chlorates, l’usine de Chedde s’est sans cesse renouvelée depuis 1896 en fabriquant différentes productions (aluminium, perchlorates…) dont le graphite qui au …

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