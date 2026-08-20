Ouverture de la Chapelle-Ecole de Maffrey, Chapelle de Maffrey, Passy
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de Maffrey · Passy
Informations pratiques
Ouverture de la Chapelle-Ecole de Maffrey Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle de Maffrey Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Chapelle-école du hameau de Maffrey a été érigée en 1677 et agrandie en 1820 grâce à la Fondation Pierre Bosson.
L’association pour la sauvegarde du patrimoine et de l’art baroque au pays du mont-Blanc vous propose tout au long de la journée des visites extérieures de l’édifice avec vente de farcement et buvette au profit de l’association pour la restauration de cette chapelle.
Chapelle de Maffrey Chemin du Perrey 74190 PASSY Passy 74190 Chedde Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La Chapelle-école du hameau de Maffrey a été érigée en 1677 et agrandie en 1820 grâce à la Fondation Pierre Bosson.
© Mairie de Passy
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