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AGENDA · Passy

T24 MONT-BLANC PASSY Passy

samedi 26 septembre 2026 · Passy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Lac de Passy
Ville
74190 Passy
Département
Haute-Savoie
Tarif

Passy

T24 MONT-BLANC PASSY

Lac de Passy Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Triathlon de 24H à réaliser en individuel ou en équipe de 2,4 ou 6 personnes.
Venez vivre une aventure sportive et festive incroyable !
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Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@t24-xtremtriathlon.com

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English :

A 24-hour triathlon that can be completed individually or in teams of 2, 4, or 6 people.
Come experience an incredible athletic and festive adventure!

L’événement T24 MONT-BLANC PASSY Passy a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Passy

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