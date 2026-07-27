Informations pratiques

Passy

T24 MONT-BLANC PASSY

Lac de Passy Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Triathlon de 24H à réaliser en individuel ou en équipe de 2,4 ou 6 personnes.

Venez vivre une aventure sportive et festive incroyable !

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Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@t24-xtremtriathlon.com

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English :

A 24-hour triathlon that can be completed individually or in teams of 2, 4, or 6 people.

Come experience an incredible athletic and festive adventure!

L’événement T24 MONT-BLANC PASSY Passy a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Passy