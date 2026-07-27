T24 MONT-BLANC PASSY Passy
samedi 26 septembre 2026 · Passy
Informations pratiques
Passy
T24 MONT-BLANC PASSY
Lac de Passy Passy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Triathlon de 24H à réaliser en individuel ou en équipe de 2,4 ou 6 personnes.
Venez vivre une aventure sportive et festive incroyable !
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Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@t24-xtremtriathlon.com
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English :
A 24-hour triathlon that can be completed individually or in teams of 2, 4, or 6 people.
Come experience an incredible athletic and festive adventure!
L’événement T24 MONT-BLANC PASSY Passy a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Passy