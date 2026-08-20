Ouverture de la chapelle de Joux, Chapelle de la Sainte Croix, Passy

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle de Joux Samedi 19 septembre, 09h00 Chapelle de la Sainte Croix Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les habitants de Joux, Les soudans et Le Lavouet, vous invitent à partager avec eux le patrimoine de nos hameaux et de notre vallée. Dans l’ancienne école de Joux, face à la chapelle dont le retable est inscrit au titre des monuments historiques, après avoir découvert la Cascade de Coeur et la chapelle de La Sainte-Croix, vous pourrez goûter un moment de détente et de convivialité autour d’un repas-concert et entendre nos histoires contées.

Recensée en 1649, la chapelle de Joux est reconstruite en 1694 suite à un incendie puis restructurée au XIXème siècle grâce à la fondation Pierre Bosson. L’Amicale de Joux vous ouvre la porte de cet édifice. Un repas convivial et musical (comprenant du farcement, spécialité de la haute-vallée de l’Arve) préparé par les adhérents de l’amicale de Joux vous sera proposé dans la cour de l’ancienne école de Joux.

Plusieurs animations seront proposées tout au long de la journée :

9h00 à 17h00 : ouverture de la chapelle

10h00 à 11h00 : scène musicale libre

11h30 à 14h00 : repas-concert – réservation conseillée avant le 15 septembre à 20h au 06.67.29.92.04 (Plein tarif 15€ et tarif réduit de 10€ pour les enfants de moins de 10 ans)

14h00 à 15h30 : histoires contées

Chapelle de la Sainte Croix Hameau de Joux, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.passy-mont-blanc.com Retable baroque inscrit au titre des Monuments historiques Route de Servoz / Chemin de l’école.

Les habitants de Joux, Les soudans et Le Lavouet, vous invitent à partager avec eux le patrimoine de nos hameaux et de notre vallée. Dans l’ancienne école de Joux, face à la chapelle dont le retable …

© Mairie de Passy